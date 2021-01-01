مكتوم بن محمد: نجدد التفاؤل والأمنيات والهمم

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن العالم بأجمعه مر خلال العام 2020 بظروف وتحديات استثنائية، معبراً سموه عن ثقته بأننا نقبل على غد أفضل يحمل في طياته الخير للبشرية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «نستهل بعد ساعات قليلة عاماً جديداً نجدد معه تفاؤلنا وأمنياتنا وهممنا لخلق قصص نجاحات جديدة محورها رفاه الإنسان وسعادته.. مرّ العالم بأجمعه بظروف وتحديات استثنائية في العام الحالي، ولكننا نثق بأننا نقبل على غد أفضل يحمل في طياته الخير للبشرية بأكملها بإذن الله.. كل عام وأنتم بخير».

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