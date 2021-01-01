برج خليفة يخطف أنظار العالم
احتفل برج خليفة بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم والأفضل على مستوى العالم.
وأبهرت العروض ملايين المشاهدين على مستوى العالم الذين شاهدوا روعة وسحر دبي المتألقة والمبدعة على الدوام.
#دبي تبهر العالم في احتفال العام الجديد 2021https://t.co/KoFx8uqnwy@BurjKhalifa #NewYear2021 #MyDubaiNewYear #رأس_السنة #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/BivP23oMar— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
كيف احتفل #برج_خليفة بالعام الجديد 2021 ؟https://t.co/fWqwcQxzu1#دبي#رأس_السنة #راس_السنة_الجديدة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ea3jMX6wbG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
#دبي تبهر العالم في احتفال العام الجديد 2021https://t.co/KoFx8uqnwy#رأس_السنة #راس_السنة_الجديدة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3PGH2UsOQY— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
وكعادتها أبهرت دبي العالم باحتفالات العام الجديد 2021 بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل ضمن إجراءات وتدابير احترازية مُحكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد. وتألقت إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي أضاءت سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، في حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.