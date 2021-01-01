محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علامة النجاح الكاملة للإمارات في 2020

المصدر: دبي- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن 2020 كان عاماً للتحديات والإنجازات الرائدة لدولتنا، مشيرين سموهما إلى أن الإمارات خلال 2020 أخذت علامة النجاح الكاملة.

ريادة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في«تويتر»: «عام 2020.. عام تحديات وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة». وأضاف سموه:«2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد».

تنمية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في«تويتر»: «ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم.. كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز