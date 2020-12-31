«أبوظبي للتنمية» يتفقد مراحل الإنجاز لـ10 مشاريع في الدول المستفيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع فريق فني من صندوق أبوظبي للتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي على مراحل إنجاز المشاريع والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها ومراحل تقدم العمل وتطوره.

وتفقد الفريق سير العمل في 10 مشاريع تنموية في كل من كوبا وأنتيغوا وبربودا والأرجنتين وسانت فنسنت وجزر غرينادين وكولومبيا وتوغو وغينيا، حيث أبدى الفريق ارتياحه لنسب الإنجاز المتقدمة التي وصلت إليها غالبية المشاريع.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وما نجم عنها من تأثيراته سلبية وخسائر كبيرة، إلا أن صندوق أبوظبي للتنمية حرص على متابعة مراحل إنجاز المشاريع التنموية في الدول المستفيدة لضمان استمرارية العمل وفقاً للأجندة المعدة مسبقاً».

تحديات

وأضاف: «أن الصندوق بحث مع المعنيين في الدول المستفيدة الصعوبات التي تواجه العمل في المشاريع التنموية وكيفية إيجاد آليات مناسبة لها وضمان حسن تنفيذها لتجاوز المرحلة الصعبة التي نعيشها وتمكين الدول من العودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية التعاون والشراكة المتميزة بين الصندوق والدول المستفيدة والتي ساهمت في تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول».

وذكر «أن الصندوق قام خلال الأشهر الماضية بإطلاق مبادرات نوعية ركزت على تخفيف الضغوطات المالية الناجمة عن وباء «كوفيد 19»، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في الدول النامية، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها».

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

وتفقد الفريق الفني للصندوق مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كوبا والذي تم رفع طاقته الإنتاجية من 10 إلى 15 ميغاواط وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث يعمل المشروع على تعزيز المنظومة الكهربائية من خلال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.

ويشمل المشروع الذي موله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية في 4 مقاطعات كوبية، ويساهم في تخفيف انبعاث 19 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من 10 آلاف أسرة.

70%

ومن خلال تقنية الاتصال المرئي، تفقد الفريق الفني مع المسؤولين في أنتيغوا وبربودا مشروع هجين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهروضوئية، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، حيث ينتج الذي موله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم، 4 ميجاواط من الكهرباء، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق هدف الحكومة والمتمثل في الحصول على 20% من الطاقة من المصادر المتجددة مما يساعدها على مواجهة آثار تغيير المناخ، كما يلعب المشروع دوراً أساسياً في دعم قطاع المياه من خلال إمداد الكهرباء لمحطات تحلية المياه لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب للسكان البالغ عددهم 90 ألف نسمة.

الطاقة والمياه

وتفقد الفريق الفني كذلك نسب الإنجاز في مشروعين بالأرجنتين في قطاعي الطاقة والمياه وهما: مشروع «نيهافى للطاقة الكهرومائية» ومشروع «ديسفايو اريجون» لإمدادات المياه، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع الأول حوالي 45%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المشروع الثاني إلى أكثر من 50%، ويعد هذان المشروعان من المشاريع المهمة اللذان يمولهما الصندوق في الأرجنتين، حيث ساهم الصندوق في تمويل مشروع تطوير شبكات المياه في محافظة سانتا بقيمة تبلغ 294 مليون درهم، والذي يعمل على تحسين جودة المياه وتوفيرها بشكل دائم للسكان في مختلف مناطق الأرجنتين.

وينتج مشروع «نيهافى للطاقة الكهرومائية» حوالي 7 ميغاواط من الكهرباء لدعم سكان إقليم نيوكوين في شمال البلاد، كما يوفر المشروع طاقة لضخ مياه الشرب لمدينة نيهافى لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال ري 120 هكتاراً، كما ساهم المشروع في توفير الطاقة الكهربائية لنحو 54 ألف شخص، وخفض انبعاثات 23 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

55

وتفقد الصندوق مشروع محطة الطاقة الحرارية الجوفية في سانت فنسنت وجزر غرينادين والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 10%، حيث ساهم الصندوق بتمويل المشروع بقيمة 55 مليون درهم، وتصل قدرته الإنتاجية من 10 إلى 15 ميغاواط، مما يعمل على دعم قطاع الطاقة لمواجهة محدودية إنتاج الكهرباء في البلاد، وذلك من خلال إنتاج كهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الكائنة في باطن الأرض، ويعمل المشروع الذي يستفيد منه أكثر من 110 آلاف شخص على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري السنوي بمقدار 17 مليون لتر، كما يساهم في تعزيز المنظومة الكهربائية من خلال الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوفير الكهرباء لمئات المنازل والمدارس ومراكز الخدمات الصحية، إضافة لدعم القطاع الزراعي والأنشطة التجارية والصناعية، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويساهم المشروع في دعم توجهات الحكومة بزيادة توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 75%.

مراكز الطفولة

وقام الفريق بالاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز الطفولة في كولومبيا والذي بلغت نسبة إنجازه 100%، إضافة إلى تفقد نسب إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي بلغت 10%، ويأتي تمويل مشروع مراكز الطفولة في مرحلته الأولى والثانية ضمن مجموعة من البرامج التنموية التي يمولها الصندوق في كولومبيا بقيمة 165 مليون درهم، حيث تم تزويد المركز بكامل التجهيزات لتوفير نظام رعاية اجتماعية حديثة للأطفال وذويهم.

احتياجات

واطلع الصندوق على مراحل إنجاز مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في بليتا في توغو، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 55%، وكان الصندوق قد مول المشروع بقيمة 55 مليون درهم لإنتاج 30 ميغاواط تغطي احتياجات 600 ألف شخص.

كما يساهم المشروع في تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر الكهرباء لأكثر من 700 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، كما أنه يخفض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص عمل في المناطق المحيطة بالمشروع.

كفاءة

وفي غينيا تفقد الفريق الفني للصندوق مراحل الإنجاز في مشروعي «مركز التوزيع الوطني للكهرباء» والذي تم إنجازه بشكل كامل بقيمة 67.5 مليون درهم، وافتتاحه في شهر نوفمبر 2020، ويساهم في تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء ورفع كفاءة قطاع الطاقة في المناطق الريفية.

كما تفقد الفريق مشروع «برنامج التنمية المجتمعية» الذي تم إنجاز 70% منه وتبلغ تكلفته الإجمالية 42 مليون درهم، ويتضمن المشروع توريد مخابز آلية، ومشروع وحدة التدريب المهني في إقليم بوكي، ومشروع الطرق الريفية.

ويشار إلى أن الصندوق يقوم بالإضافة إلى عملية التمويل بالإشراف بشكل مباشر على إدارة وتنفيذ المشاريع ومتابعة سير إنجاز المراحل المختلفة بما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة مع الدول المستفيدة، وذلك لضمان تنفيذها بكفاءة عالية وضمن مواصفات عالمية.

مبادرة

ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية قام بإطلاق مبادرة تتضمن تأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية المستفيدة من تمويلاته خلال عام 2020 وذلك بهدف دعم الدول النامية ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تركتها تداعيات «كوفيد 19».

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