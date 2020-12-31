خيرية رأس الخيمة تسدد رسوماً دراسية لـ55 طالباً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

وافقت لجنة المساعدة في مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية على سداد الرسوم الدراسية الجامعية لـ55 طالباً ينتسبون لجامعات محلية بقيمة إجمالية تبلغ 543 ألف درهم.

وأكد محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن المؤسسة وفي إطار سعيها الدائم لمد يد العون والمساعدة للفئات المجتمعية المستحقة وسعياً منها لاستمرارية الطلبة الجامعيين من الأسر ذات الدخل المحدود في تحصيلهم العلمي والدراسي سددت الرسوم الدراسية المترتبة على 55 طالباً يدرسون في جامعات محلية.

وأضاف «أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات مماثلة تم اتخاذها في السنوات الماضية، مؤكداً أن شريحة الطلبة من ذوي الدخل المحدود تقع ضمن أبرز اهتمامات وأولويات المؤسسة بعد أن تم التأكد من الحاجة الفعلية لحالات أسر هؤلاء الطلبة المستفيدين بالمساعدة فيما تم صرف الشيكات بالمبالغ المخصصة لكل طالب لصالح الجامعة مباشرة».

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