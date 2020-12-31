«نيابة دبي» تعقد لقاء مع متعامليها

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة في دبي وضمن خطتها التحسينية لإسعاد المتعاملين لقاء مع فئات متعامليها بهدف إبراز الاهتمام الذي توليه القيادة العليا من أجل العمل المشترك معهم لتعزيز جودة وسرعة ودقة الخدمات المقدمة لهم، حيث حضر اللقاء من جانب النيابة المسؤولون في قسم العناية بالمتعاملين وإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وإدارة تقنية المعلومات ومن جانب المتعاملين أعضاء من جمعية المحامين وكذلك المتعاملين فئة المحامين وفئة المندوبين، ووفقاً لجدول الأعمال تم عرض ميثاق إسعاد المتعاملين وتم شرح بند بروتوكول المحامين، وبالإضافة إلى الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها مثل خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر الرقمية» و«التسليم الإلكتروني لخدمات النيابة العامة»، بالإضافة إلى عرض التحسينات التي طرأت في برنامج المحامين ومن ضمنها المحفظة الرقمية وبرنامج تسجيل الطعون عن بعد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الاحتياجات والتوقعات مع تحديد نقاط القوة والتحسين واستعراض التحديات والفرص الخارجية المتاحة عبر استخدام أداة تحليل عوامل البيئة الداخلية والخارجية «SWOT»، بالإضافة لمناقشة التغييرات الخارجية ضمن أداة تحليل العناصر «PESTEL» لدراسة التأثيرات على النيابة العامة، وبناءً على اللقاء تم حصر جميع الملاحظات والمقترحات التحسينية وسيتم دراسة مخرجات اللقاء بهدف التطوير والتحسين المستمر لخدمات المتعاملين دون مراجعة مراكز الخدمة في النيابة العامة.

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