بلدية دبي تعزّز الرقابة على مواقع الاحتفالات

المصدر: دبي - البيان

عزّزت بلدية دبي استعداداتها لضمان تطبيق كل الخطط والإجراءات الرقابية على مختلف المنشآت في الإمارة، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة، حيث وضعت الدائرة خطة شاملة تهدف إلى التأكد من التزام جميع المواقع والمنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على سلامة مرتادي هذه الوجهات والعاملين بها.

وتشمل المواقع التي سيتم الرقابة عليها 23 موقعاً، تتضمن مناطق عروض الألعاب النارية والضوئية والفعاليات ومراكز التسوّق والمؤسسات الغذائية والفنادق والمطاعم والمقاهي والحدائق والشواطئ ومضامير المشي والصالونات.

كما قامت الدائرة بتوجيه المواقع والمنشآت التي تقام فيها الاحتفالات بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الواردة في التعاميم والأدلة الإرشادية الصادرة عن بلدية دبي، والجهات الصحية المعنية في الدولة، وحرصت بلدية دبي على نشر مقتطفات توعية على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية بهدف توعية رواد مواقع الاحتفالات بالإجراءات الوقائية وتنبيههم لأهمية تطبيقها بصورة كاملة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

برامج

كما أعدت البلدية باقة من البرامج الرقابية مثل برنامج «معاً نحتفل بأمان» المتمثل في حملة رقابية ميدانية لمتابعة التزام الأنشطة من خلال الفرق المناوبة على مدار الساعة، وتشمل أكثر من 100 مفتش للرقابة على التدابير الاحترازية ضمن مواقع الاحتفالات، وأكثر من 100 مراقب في المواقع القريبة من مواقع الاحتفالات، وبرنامج «موظف 24 /‏ 7» من خلال تواجد موظف مناوب في الميدان لمتابعة الأحداث في الفترات الصباحية والمسائية والليلية وفقاً لقائمة المناوبة، وبرنامج «خلك واعي» الذي يشمل إعداد ونشر التعاميم والأدلة الإرشادية وتعزيز جهود التوعية، وبرنامج «معالجة البلاغات الفورية» للاستجابة الفورية الميدانية للبلاغات الواردة والطارئة لمركز الاتصال في الدائرة 800900.

جهود

وتسعى بلدية دبي من خلال الجهود الرقابية إلى تعزيز نهجها الدائم في الحفاظ على سلامة المجتمع وصون صحة أفراده في كل الأوقات، لاسيما قبل وخلال وبعد فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى رصد ومتابعة جميع البلاغات الواردة إلى الدائرة من مختلف وسائل الاتصال وتلبيتها من خلال فرق الطوارئ والمراقبين الميدانيين التابعين للوحدات التنظيمية للبلدية، لافتة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المنشآت المخالفة التي يثبت عدم التزامها بالإجراءات الوقائية الموصى بها والمُعلن عنها عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.

يأتي هذا في الوقت الذي تتضافر فيه جهود كل الجهات المعنية في دبي من أجل توفير أعلى مستويات السلامة للجمهور في هذه الليلة ومن خلال تعاون مختلف الأجهزة الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة لخروج الاحتفال بالشكل الذي تعودت عليه دبي على مر السنوات الماضية، والذي تستقطب معه كل عام أنظار العالم عبر مختلف الفضائيات الكبرى، في إصرار على تحدي الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم هذا العام، وتأكيداً على قدرة دبي على التعاطي بإيجابية كبيرة وقدرة عالية مع مختلف التحديات مهما كان حجمها.

خطة متكاملة للحفاظ على نظافة المواقع

أعدت بلدية دبي خطة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة في مواقع الاحتفالات والإبقاء على المدينة نظيفة بعدها، وذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للبلدية والتي تسعى لإدارة متكاملة للنفايات.

وقال خالد محسن مدير إدارة النفايات بالإنابة، إنه ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، فإن الدائرة أعدت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة والشواطئ العامة وعدد من المواقع الأخرى بالإمارة، حيث جهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً من 750 عاملاً ومتطوعاً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

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