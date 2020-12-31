«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها اليوم وغداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها من اليوم وحتى السبت 2 يناير 2021. وتشمل الخدمات مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من (الخميس 31 ديسمبر 2020 من الساعة الرابعة والنصف عصراً)، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 2 يناير 2021 حسب ساعات العمل المعتمدة.

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من (الخميس 31 ديسمبر 2020 وحتى السبت 2 يناير 2021)، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 3 يناير 2021، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مواقف

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق (الجمعة 1 يناير 2021) على أن تُستَأنف التعرفة السبت 2 يناير 2021.

وستعمل محطات المترو خلال العطلة المذكورة كما يلي: الخط الأحمر الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وسيعمل الخط الأخضر الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل ترام دبي الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 6:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

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