الدفاع المدني يؤكد جاهزيّته لاستقبال 2021

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزية إداراتها الإقليمية ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال العام الجديد 2021، وذلك من خلال رفع درجة التأهب والاستعداد، وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. وأكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وخصوصاً خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية. وقال إن أجهزة الدفاع المدني في كل أنحاء الدولة تحرص على توحيد الجهود الوطنية مع الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

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