«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار خلال شهر يناير

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

يتميز شهر يناير بانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً، وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة لسقوط الأمطار.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال يناير بلغت 229.9 ملم على ميناء صقر خلال العام الجاري.

كما تشهد الدولة خلال يناير نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خصوصاً والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وتشير الإحصاءات المناخية أن متوسط درجة الحرارة يتراوح بين 16.4 و20.0 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و21.3 و25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و15.0 درجة مئوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز