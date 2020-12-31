محاكم دبي تكرّم الموظفين المتقاعدين

المصدر: (دبي - البيان)

بناءً على توجيهات طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، كرم القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي الموظفين المتقاعدين، تقديراً لعطائهم المثمر، وتميّزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في محاكم دبي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية محاكم دبي في تكريم أصحاب التميز والإبداع والابتكار في العمل الحكومي، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز، ولتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأشار إلى أن تكريم المتقاعدين هو تكريم لجميع منتسبي الدائرة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل جهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة، وما هذا التكريم إلا وقفة تقدير وعرفان لجهودهم الصادقة وبذلهم المتميز طوال سنوات خدم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز