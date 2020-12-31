«كهرباء دبي» تحصد جائزة دولية في الرفاهية والصحة

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي الجائزة الذهبية عن فئة الرفاهية والصحة، ضمن الجائزة الدولية لتميز الأعمال 2020. وجاء الفوز عن برنامج «استشاراتي» الذي يهدف لمساعدة الموظفين من خلال تقديم الاستشارات الفردية والجماعية، وتوفير طرق فعالة لحل المشكلات التي قد تواجههم.



وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الفوز، مؤكداً حرص الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسهم في رفع كفاءة الموظفين وتعزز ولاءهم الوظيفي.

وأضاف: تستقي الهيئة رؤيتها من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «يقوم بناء الفريق الفعال على أسس عدة أهمها الثقة المتبادلة والالتزام والتعاون الوثيق والاتصال الجيد وتحديد الهدف وتقدير أعضاء الفريق وتشجيعهم وحفزهم وإشراكهم في تحمل المسؤولية»، ونلتزم بتوفير كافة مقومات الدعم لموظفينا الذين نعتبرهم العمود الفقري لجميع أعمالنا ونجاحاتنا. ولدى الهيئة مجموعة كبيرة من البرامج المخصصة لإسعاد الموظفين وتلبية احتياجاتهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية».



ممارسات

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، إلى أن الجائزة تأتي ثمرة اعتماد قطاع الموارد البشرية لأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بتحفيز الموظفين وإطلاق إبداعاتهم ومساعدتهم في التغلب على صعوبات الحياة سواء العملية أو الشخصية والاجتماعية بما يسهم في تخفيف ضغوط الحياة، وتعزيز الفرص أمامهم لتطوير أدائهم وإنتاجيتهم في مكان العمل، وضمان المحافظة على مسيرة التميز والتنمية والتحسين المستمر، ومكانة الهيئة الريادية العالمية. وتتويجاً لجهودها في دعم كوادرها البشرية، حصلت الهيئة عام 2019 على شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل.

ريادة

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة %95 وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز