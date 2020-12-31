القنصل السويسري يطّلع على الخدمات الأمنية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فرانك إيكمان، القنصل العام السويسري في دبي، في مقر القيادة العامة، بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والعقيد عمر بن حماد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والرائد خالد خلفان، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وعدد من الضباط. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية السويسرية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حرص

وأكد عبدالله المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكافة الجاليات في إمارة دبي، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة لكل من يقيم ويعيش على هذه الأرض الطيبة، وتتواصل معهم في مختلف المناسبات، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي وطن للتعايش والتسامح والسلام، لذا تزخر بتنوع ثقافي كبير، حيث تتجاوز عدد الجنسيات التي تقيم في دبي أكثر من 200 جنسية.

واصطحب الفريق المري القنصل السويسري، في جولة تعريفية للاطلاع على الخدمات الأمنية التي تقدمها شرطة دبي، حيث اطلع على خدمات مراكز الشرطة الذكية SPS، والموزعة في مختلف المناطق السكنية الداخلية والخارجية للإمارة، وكذلك الأنظمة الذكية التي تعمل بها شرطة دبي لتعزيز الأمن الأمان في المجتمع، والتطبيقات الذكية التي توفر الخدمات للجمهور، وبعض من إنجازات شرطة دبي سواء على الصعيد الأمني، أو التقدم التكنولوجي والتطور في منظومة التميز والعمل المؤسسي.

منظومة عمل

أبدى فرانك إيكمان، إعجابه بتقنيات شرطة دبي وبالشفافية والإيجابية في منظومة عمل القيادة العامة لشرطة دبي، وبالمستوى الذي وصلت إليه من تطور، على كافة الأصعدة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء والزيارة الهادفة إلى التعارف والتواصل.

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