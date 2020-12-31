شرطة الشارقة تنفذ «جاهزية 4» بالتعاون مع الدفاع المدني

المصدر: الشارقة – البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، تمرين «جاهزية 4» لعام 2020، الذي نفذته القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالشارقة بمدينة كلباء، بحضور العميد عبد الله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والمديرين العامين، ومديري الإدارات بشرطة الشارقة، وعدد ‏من ممثلي شركاء القيادة، إلى جانب عدد من كبار الضباط بالقيادة.

ويأتي التمرين في إطار تعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية واللجان التنفيذية في ‏الإمارة وجهات الدعم والإسناد، لقياس مدى استعداد الفرق المعنية ورفع جاهزيتها في مواجهة التحديات ‏المختلفة، وشاركت فيه كل من إدارة الدفاع المدني بالشارقة، والإسعاف الوطني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

حرص

وأكد اللواء الشامسي، حرص شرطة الشارقة على تنفيذها المستمر للتمارين الميدانية، التي تجسد ما تتمتع به القيادة من كفاءة وجاهزية عالية، لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، ودورها الفعّال في اكتساب الخبرات الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات، في سبيل الارتقاء بالجاهزية الأمنية وتفعيل متطلبات الاستعداد الأمني.

محاكاة

وتضمن سيناريو التمرين 4 فرضيات للمخاطر المحتملة التي تحاكي الواقع، تنفذ عبر ‏سلسلة من الإجراءات المتسلسلة للتعامل مع الأزمات والكوارث، حيث تمثلت الفرضية الأولى في انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة البردي، والفرضية الثانية في سقوط مركبة بسد الغيل، والفرضية الثالثة في حادث جسيم بين 3 مركبات مع وجود أشخاص محشورين، وأما الفرضية الرابعة فتمثلت في فقدان شخص في جبال بني حجر، والتي تصب في ترسيخ جهود القيادة العامة والفرق الأمنية للاستجابة والتعامل مع مخاطر الأزمات والكوارث بأحداث مدمجة ومتزامنة في مواقع مختلفة، سعياً نحو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.

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