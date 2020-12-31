حملة لإزالة 17 مبنى مهجوراً في مصفوت

المصدر: عجمان - البيان

نفذت بلدية مصفوت وبالتعاون مع مركز شرطة مصفوت الشامل، حملة إزالة للمباني المهجورة، حيث استهدفت 17 مبنى في مختلف مناطق المدينة.

وقال سيف بن غدير، مدير بلدية مصفوت، إن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على حصر المباني، مبيناً أن البلدية شكلت فرقاً لمتابعة تنفيذ عمليات الإزالة، وتمكنت من إزالة ما نسبته 55 % من عدد المباني المرصودة، مشيراً إلى أن البلدية تسعى لرصد كافة المباني المهجورة في مدينة مصفوت، والعمل على إزالتها كلياً في مطلع العام المقبل 2021 للقضاء على هذه الظاهرة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع.

واستعرض بن غدير الأعمال الدؤوبة والتي قام بها قسم الشؤون بالهندسية بالبلدية، والذي نفذ حملة إزالة لمحلات تجارية مهجورة في منطقة غلفاء وإزالة غرفة مجمع كهرباء قديمة وإزالة مبان خلف مقبرة مزيرع، بالإضافة لإزالة أسوار آيلة للسقوط، مبيناً أن الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة ستواصل الجهود الحثيثة للقضاء نهائياً على ظاهرة المباني المهجورة.

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