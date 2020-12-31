نيابة دبي وجامعة الشارقة تتعاونان لدعم الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بهدف دعم الابتكار وتعزيز مشاركة الجامعة في جهود الإبداع والابتكار واستثمار الأبحاث العلمية وتقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين وبناء شبكة شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وقع مذكرة التفاهم عن نيابة دبي المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة، بمد جسور التعاون في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة بالإضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال، كما يلتزم الطرفان بتنظيم مجموعة من المحاضرات والدورات وورش العمل التي تسهم في إثراء المعرفة القانونية والمجتمعية.

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