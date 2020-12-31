116 رحلة مجانية يومياً توفرها خدمة «صف وتنقل» بأبوظبي اعتباراً من 2 يناير

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن توفير خدمة «صف وتنقل» اعتباراً من 2 يناير 2021 وهي خدمة تمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في عدد من الأماكن المحددة من جانب المركز، خارج جزيرة أبوظبي وتمنحهم إمكانية استكمال رحلاتهم إلى داخل مدينة أبوظبي من خلال حافلات النقل العام والتنقل بين مختلف المناطق داخل المدينة على شبكة الحافلات العامة مجاناً، حيث من المقرر أن يكون هناك 116 رحلة مجانية يومياً.

وأفاد المركز بتوفير بطاقات خدمة «صف وتنقل»، بحد أقصى 3 بطاقات لكل مركبة، من مناطق صف المركبات، وهو اليوم الذي يتم الحصول عليها، ويمكن استخدامها لمرات غير محدودة في حافلات النقل العام داخل جزيرة أبوظبي خلال نفس اليوم، فيما أشار المركز إلى أن تلك البطاقات لا تُباع داخل الحافلة وغرامة التنقل بالحافلات من دون البطاقة الصادرة بموجب هذه الخدمة تبلغ 200 درهم.

وأوضح المركز أن إطلاق هذه الخدمة يأتي بهدف تنويع خيارات التنقل وتوفير وسائل نقل بديلة ومريحة لمستخدمي الطرق تزامناً مع بدء تطبيق نظام درب للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

وأضاف مركز النقل المتكامل أنه سيقيم في إطار هذه الخدمة، مرافق مجانية لصف المركبات الخاصة في عدد من المناطق المحيطة بجزيرة أبوظبي ومحطات لانطلاق خدمات الحافلات العامة في تلك المناطق التي تشمل مدينة محمد بن زايد بعدد 500 موقف، والشهامة بعدد 500 موقف.

حركة

ويوفر المركز في إطار خدمة «صف وتنقل»، الخدمتين رقم 104، ورقم 411. وتنطلق الخدمة الأولى من شارع الحوايم في مدينة محمد بن زايد وتصل إلى عدد من المواقع داخل مدينة أبوظبي، منها محطة الحافلات الرئيسية في شارع سلطان بن زايد آل نهيان، والوحدة مول في شارع هزاع بن زايد، ومبنى اتصالات في شارع الشيخ راشد بن سعيد، ومن ثم قصر الحصن عند تقاطع شارع الشيخ راشد بن سعيد مع شارع خليفة. وتستغرق مدة الرحلة 50 دقيقة.

وأما الخدمة رقم 411 فتنطلق من نقطة تجمع الفورمولا 1 في مدينة الشهامة إلى جزيرة أبوظبي، وتشمل المواقف التالية داخل مدينة أبوظبي: محطة الحافلات الرئيسية في شارع سلطان بن زايد، وموقف مسجد مريم بنت سعيد في شارع سلطان بن زايد بمنطقة الدانة، وموقف مكتب البريد المركزي في الشارع والمنطقة نفسها، وتقاطع شارع خليفة مع شارع سلطان بن زايد في منطقة الدانة أيضاً، في حين يستغرق زمن الرحلة 50 دقيقة.

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