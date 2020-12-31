4 مناجم جديدة للمواد القابلة للتدوير في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» مؤخراً، 4 مناجم جديدة، لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في منطقة البر الرئيسي لإمارة أبوظبي، ضمن خطته الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع بكل فئاته، للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

وحرصت «تدوير» على إضفاء خصائص وميزات جديدة وحديثة وفعالة على المناجم الجديدة في الشكل والمضمون والتصاميم. وتحظى المناجم بأهمية كبيرة باعتبارها واجهة أساسية، يتم من خلالها تحديد كل أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير، ما سيسهل على كل أفراد المجتمع عملية التخلص السليم وفرز النفايات من المصدر.

ويتكون كل مركز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من 17 فتحة «تيارات»، كل منها مخصصة لنوع محدد من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير.

وتتعامل المناجم مع المواد القابلة للتدوير والنفايات على أساس تصنيفها المسبق، الذي يسهل كل العمليات الأساسية، والتي تضمنت كل من: «زيوت الطهي المستعملة، مخلفات إلكترونية صغيرة الحجم، مخلفات إلكترونية كبيرة الحجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، عبوات بلاستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، ورق، الورق المقوى، النفايات المنزلية الخطرة، بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصلاحية».

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