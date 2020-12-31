سارة المقهوي خبيرة الطب الشرعي وحاصدة الجوائز العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تعتبر النقيب طبيب خبير الدكتورة سارة علي المقهوي رئيس قسم الفحص الطبي بإدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أول مواطنة في هذا المنصب، حيث تعمل إلى جانب عملها كرئيس قسم الفحص الطبي كطبيب شرعي، وكذلك تقوم بتدريس مادة الطب الشرعي لطلبة البكالوريوس في العلوم الجنائية بجامعة أمتي بدبي وتدرب الموظفين الجدد، كما أنها رئيس فريق مشروع علم الحشرات الجنائي الأول من نوعه في المنطقة.

وتقوم المقهوي إلى جانب فحص المتوفين وإجراء الفحص التشريحي لبيان سبب الوفاة بالكشف أيضاً على مصابي الحوادث بكافة أنواعها، إلى جانب تقدير العمر وفحص حالات الاعتداءات الجنسية والشهادة أمام النيابة العامة والمحاكم، والتواجد في مسرح الجريمة إذا تطلب الأمر.

خبرات

حصلت المقهوي على بكالوريوس الطب والجراحة العامة عام 2008 من كلية دبي الطبية، وبعد انتهاء فترة الامتياز عملت كطبيب شرعي بالقيادة العامة لشرطة دبي عام 2009 وفي عام 2010 تم ابتعاثها خارج الدولة «جامعة دندي باسكتلندا» للحصول على درجة الماجستير في الطب الشرعي عام 2011، وبعدها عادت للعمل كطبيب شرعي حاملة معها خبرتها وعلمها إلى جانب أحلامها في جعل الطب الشرعي بإمارة دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وحصلت المقهوي على المركز الأول في المجموع العام بتقدير امتياز في الدورة العسكرية بأكاديمية شرطة دبي 2013، ونالت جائزة القائد العام فئة الضابط المتخصص في المجال الميداني 2016، كما حصلت على شارة تقدير من الطبقة الأولى نظير التميز في العمل والجهود المبذولة في العمل، وحصلت على شهادة تقدير وشكر وثناء للمشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018 «واحة الابتكار – شرطة دبي» وشاركت في مؤتمر الأكاديمية العالمية للطب الشرعي 2012 ونجحت في جلب المؤتمر إلى دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط عام 2015.

تدرج

انتسبت المقهوي إلى شرطة دبي في عام 2006 من خلال «نظام استقطاب الطلبة المتميزين» حيث كانت تدرس في كلية الطب في السنة الرابعة، وبعد التخرج في عام 2008 انضمت للعمل مع كادر الأطباء الشرعيين في إدارة الطب الشرعي بشرطة دبي على سلم الخبرة كمساعد خبير ومن ثم تدرجت إلى خبير مساعد وحالياً بدرجة خبير.

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