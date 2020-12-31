مناقشة فرص تعزيز التعاون الفضائي بين الإمارات وأمريكا

المصدر: دبي - البيان

قام توماس أولريش بريشبول، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، يرافقه جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

والتقى بالوفد، يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بهدف مناقشة أوجه التعاون والفرص لتعزيز العلاقات لقطاع الفضاء بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

لجنة

والتقى الوفد باللجنة التي أجرت المقابلات النهائية، والتي تضم متخصصين من مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك رواد الفضاء الإماراتيون هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، إلى جانب رائدي الفضاء من وكالة ناسا الأمريكية آن ماكلاين، وجيسيكا ماير.

ومن المُخطط أن ينضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهم في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأمريكية في الولايات المتحدة. وسيقوم برنامج «ناسا» التدريبي بإعداد رواد الفضاء الإماراتيين لخوض مهمات استكشاف الفضاء.

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