«تريندز».. حضور فاعل في المؤتمرات الدولية

المصدر: (دبي ـ البيان)

استطاع مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن يعزز من حضوره الدولي الفاعل والمؤثر خلال العام 2020، سواء من خلال تنظيمه للعديد من المنتديات الدولية المتخصصة في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والإسلام السياسي أو من خلال مشاركة باحثيه وخبرائه في العديد من المؤتمرات التي ناقشت التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب جائحة «كوفيد 19»، أو من خلال مبادراته النوعية التي تستهدف تعزيز دور مراكز البحوث والدراسات والتفكير في المنطقة والعالم.

ونظم مركز تريندز خلال العام الجاري ثلاثة منتديات دولية متخصصة، الأول «منتدى تريندز للحوار الاستراتيجي» والذي ناقش التداعيات الجيوسياسية والاستراتيجية التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، والثاني «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي» والذي سلط الضوء على التداعيات المختلفة لوباء كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة والعالم، وتسليط الضوء على التجارب الدولية المختلفة في كيفية التعامل مع هذا الوباء، واحتواء آثاره السلبية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، والثالث «منتدى تريندز السنوي حول الإسلام السياسي»، والذي ناقش خلال خمس ندوات كافة الأبعاد المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين وقد شارك في هذه المنتديات الثلاثة نخبة من أهم الباحثين.

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