«النقل البحري» تفتح باب القبول فبراير المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة، عن فتح باب القبول لفصل الربيع القادم في شهر فبراير 2021، وذلك في كلية النقل البحري والتكنولوجيا، حيث تطرح الأكاديمية التسجيل في برنامج تكنولوجيا النقل البحري للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى شهادة ضابط ثان ملاحة، وبرنامج تكنولوجيا الهندسة البحرية للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى شهادة مهندس ثالث.

وبهذا الإعلان تكون الأكاديمية قد رسخت مكانتها لمواصلة تقديم خدمات التعليم المدمج، من خلال منظومتها المتطورة للتعليم عن بعد، إضافة إلى الحضور الشخصي في الفصول الدراسية لممارسة التمارين والتطبيقات العملية، ضمن التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة طلابها وكادرها التعليمي وموظفيها.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "باعتبارنا إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، فإن رؤيتنا الأساس تنطلق من تمكين القطاع البحري في المنطقة، باعتبارها من أكثر مناطق العالم أهمية في هذا المجال.

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