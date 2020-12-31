«شؤون التقنية» تقرر إجراء استبيان عن تطوير الصناعات

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «تطوير الصناعات الوطنية».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وقررت اللجنة في اجتماعها ضمن خطة عملها لدراسة الموضوع عقد حلقتين نقاشيتين في دبي ورأس الخيمة، وإجراء استبيان وفق محاور الموضوع حول الخطة الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

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