استعراض مشروع قانون استغلال الشهادات الوهمية

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيـد النقبي، وضـرار حميـد بالهـول، ود. شيخة عبيــد الطنيجي، وعفــراء بخيــت العليلـي، ود. حواء الضحاك المنصوري.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها حول مشروع القانون المكون من 11 مادة، وناقشت الملاحظات والتعديلات التي أدخلتها عليه، وقررت اعتماده في اجتماعات قادمة لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس.

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