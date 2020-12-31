«اجتماعية الوطني» تناقش التلاحم الأسري

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وذلك بحضور ممثلي مؤسسة وطني الإمارات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من هند حميد العليلي مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي.

وقال ضرار الفلاسي إن اللجنة تدرس التلاحم الأسري ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز