«الخارجية»: إجلاء 4043 من المواطنين ومرافقيهم من 61 دولة في 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها قامت بإجلاء 4043 شخصاً من مواطني الإمارات ومرافقيهم عبر 166 رحلة إجلاء جوية وبحرية من 61 دولة خلال عام 2020 الجاري.

وأكدت الخارجية الإمارتية أنه في الوقت الذي أغلقت فيه مطارات العالم وتوقفت حركة التنقل بين الدول بسبب كورونا، لم تدخر الإمارات جهداً لتعيد أبناءها إلى أرض الوطن.

وقدمت الإمارات العون للعديد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة وساهمت في إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم، في وقت تأثرت فيه حركة السفر عالمياً بسبب جائحة كوفيد 19.

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