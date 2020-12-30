الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة، خلال الأيام المقبلة، على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب على المناطق الداخلية خاصة غرباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الغربية والشرقية من الدولة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شمالاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والبحر والجزر ظهراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على المناطق الداخلية خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة غرباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على المناطق الداخلية صباحاً - غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة غرباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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