المطروشي: استكملنا كافة الاستعدادات لتأمين الاحتفال برأس السنة الجديدة

المصدر: دبي- البيان

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي استكمال استعدادات الدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2021 (عام الخمسين)، مشيرا إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدوره الاستراتيجي والأساسي كعضو في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.

ويتولى مهام حماية الأرواح والممتلكات وتوفير الوقاية والسلامة للجميع دون تمييز، ويشارك في تأمين كافة الفعاليات والأنشطة وفي جميع الأوقات والمناسبات التي تقام في إمارة دبي.

الجاهزية والاستعداد لتأمين فعاليات رأس السنة

وأضاف اللواء خبير المطروشي أكملت فرق الدفاع المدني كافة الترتيبات لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي وفق الخطط الموضوعة من قبل لجنة تأمين الفعاليات الهادفة لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة الفئات من أفراد الجمهور، وذلك بالتعاون مع الوحدات والفرق المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف "يتميز هذا العام بتغطية الحدث بكفاءة وفعالية في مرحلة التعافي من جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المطبقة في 23 موقعاً تم تخصيصها لفعاليات الاحتفال، وتم تقسيم مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسية (قطاع ديرة وبر دبي قطاع الدعم اللوجستي وقطاع جبل علي والواجهة البحرية) وبمشاركة قوة بشرية من الدفاع المدني قوامها "583" من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال، إضافة إلى الفرق الجاهزة على أهبة الاستعداد في مراكز الدفاع المدني الذين يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية وأكثر من 71 آلية مختلفة الاختصاصات، ومن أحدث الآليات.

ولفت اللواء المطروشي إلى أن جميع المراكز بدبي جزء من حالة الاستعداد وتنفيذ خطة تأمين الفعاليات وأن الدفاع المدني بدبي دائم الجاهزية والاستعداد لتأمين جميع الفعاليات وللتعامل بسرعة وكفاءة وفعالية مع أي حادث طارئ، وأن جميع مراكز الدفاع المدني بدبي الـ 22 متأهبة على مدار "الأربع والعشرين" ساعة، وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة إلى جانب عملياتها الرئيسية لتغطية الأنشطة المصاحبة للاحتفالات في مختلف المواقع، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية، التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية وتحقق أعلى مؤشرات السعادة والرضا لأفراد الجمهور والتعبير عن الصورة المشرقة لدولتنا بشكل عام وعن إمارة دبي بشكل خاص، وهي فرصة للتعبير عن مدى قدرة دولتنا على استضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة مهما كان حجمها وفي مختلف الظروف.

الاستعدادات مع الشركاء

ولفت اللواء المطروشي الى انه لضمان خطة تأمين الفعاليات بين الشركاء بروح الفريق الواحد أجرى الدفاع المدني مع الشركاء الاستراتيجيين تمرينات متنوعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وترسيخ آليات التعاون والتنسيق مع: القيادة العامة لشرطة دبي، وإعمار، وإسعاف دبي، وهيئة طرق ومواصلات دبي، والمكتب الاعلامي لحكومة دبي والشركاء الآخرين في المنشآت الفندقية والواجهات السياحية في دبي والشركات والمؤسسات الخاصة.

وأضاف المدير العام للدفاع المدني بدبي أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على ساعات الاحتفال، وإنما هناك مرحلة أساسية مستدامة سبقتها تتمثل في التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي المرتبطة بنظام 24x7dcd الذكي للسلامة لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة في تلك المباني بنسبة 100% بما فيها تلك التي ستقام فيها فعاليات رأس السنة، علماً أن جميع تلك المباني التي يتجاوز عددها 70 ألف مبنى ومنشأة في دبي، مرتبطة إلكترونياً بغرفة عمليات الدفاع المدني الذكية.

كما قامت فرق الدفاع المدني بدبي بمهام تفتيش المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، لضمان جاهزية بيئة السلامة فيها لاستقبال الجمهور في وقت الاحتفال.

وبهذه المناسبة نتمنى للجمهور الكريم أوقاتاً طيبة خلال الاحتفال بالعام الجديد (عام الخمسين) وندعوهم إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم وتوفير أفضل الظروف التي تساعدهم على قضاء الأوقات السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في ليلة رأس السنة ونحن على ثقة بقدرات الأجهزة المعنية على تقديم أفضل الخدمات لإسعادهم بالتعاون مع الجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين والضيوف لكي تكون هذه الاحتفالات مميزة عالمياً في التنوع والإبداع والأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز