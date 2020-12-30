توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والثاني عند 03:32

والجزر الأول عند الساعة 20:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:31 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:40 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الاول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 16 80 35

دبــي 27 16 65 25

الشارقة 28 14 70 25

عجمان 27 16 80 30

أم القيوين 26 12 80 25

رأس الخيمة 25 13 75 30

الفجيرة 24 17 60 35

العين 25 13 65 20

ليوا 26 12 90 35

الرويس 24 16 85 40

السلع 23 13 85 30

دلما 23 18 75 45

طنب الكبرى 24 19 80 40

طنب الصغرى 24 19 80 40

أبو موسى 24 19 80 40

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