بلدية دبي تتخذ إجراء مهماً لضمان سلامة الجمهور في مواقع احتفالات رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت بلدية دبي استعداداتها لضمان تطبيق كافة الخطط والاجراءات الرقابية على مختلف المنشآت في الإمارة، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة، حيث وضعت الدائرة خطة شاملة تهدف إلى التأكد من التزام جميع المواقع والمنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على سلامة مرتادي هذه الوجهات والعاملين بها.

وتشمل المواقع التي سيتم الرقابة عليها 23 موقعاً، تتضمن مناطق عروض الألعاب النارية والضوئية والفعاليات ومراكز التسوّق والمؤسسات الغذائية والفنادق والمطاعم والمقاهي والحدائق والشواطئ ومضامير المشي والصالونات. كما قامت الدائرة بتوجيه المواقع والمنشآت التي تقام فيها الاحتفالات بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الواردة في التعاميم والأدلة الإرشادية الصادرة عن بلدية دبي، والجهات الصحية المعنية في الدولة، وحرصت بلدية دبي على نشر مقتطفات توعوية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية بهدف توعية رواد مواقع الاحتفالات بالإجراءات الوقائية وتنبيههم لأهمية تطبيقها بصورة كاملة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

كما أعدت البلدية باقة من البرامج الرقابية مثل برنامج "معاً نحتفل بأمان" المتمثل في حملة رقابية ميدانية لمتابعة التزام الأنشطة من خلال الفرق المناوبة على مدار الساعة، وتشمل أكثر من 100 مفتش للرقابة على التدابير الاحترازية ضمن مواقع الاحتفالات، وأكثر من 100 مراقب في المواقع القريبة من مواقع الاحتفالات، وبرنامج "موظف 24 / 7" من خلال تواجد موظف مناوب في الميدان لمتابعة الأحداث في الفترات الصباحية والمسائية والليلية وفقاً لقائمة المناوبة، وبرنامج "خلك واعي" الذي يشمل إعداد ونشر التعاميم والأدلة الارشادية وتعزيز الجهود التوعوية، وبرنامج "معالجة البلاغات الفورية" للاستجابة الفورية الميدانية للبلاغات الواردة والطارئة لمركز الاتصال في الدائرة 800900.

وتسعى بلدية دبي من خلال الجهود الرقابية إلى تعزيز نهجها الدائم في الحفاظ على سلامة المجتمع وصون صحة أفراده في كافة الأوقات، لاسيما قبل وخلال وبعد فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى رصد ومتابعة جميع البلاغات الواردة إلى الدائرة من مختلف وسائل الاتصال وتلبيتها من خلال فرق الطوارئ والمراقبين الميدانيين التابعين للوحدات التنظيمية للبلدية، لافتة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المنشآت المخالفة التي يثبت عدم التزامها بالإجراءات الوقائية الموصى بها والمُعلن عنها عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.

يأتي هذا في الوقت الذي تتضافر فيه جهود كافة الجهات المعنية في دبي من أجل توفير أعلى مستويات السلامة للجمهور في هذه الليلة ومن خلال تعاون مختلف الأجهزة الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة لخروج الاحتفال بالشكل الذي تعودت عليه دبي على مر السنوات الماضية والذي تستقطب معه كل عام أنظار العالم عبر مختلف الفضائيات الكبرى، في إصرار على تحدي الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم هذا العام، وتأكيداً على قدرة دبي على التعاطي بإيجابية كبيرة وقدرة عالية مع مختلف التحديات مهما كان حجمها.

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