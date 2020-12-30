الأرصاد: سحب ركامية وسقوط أمطار خلال شهر يناير

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

يتميز شهر يناير بانخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارد خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباُ معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المنطقة أيضا خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا شهر يناير 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 16.4 و 20.0 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 21.3 و 25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و 15.0 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و العوهه سنة 1983 وسجلت أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2008 والتي بلغت -1 درجة مئوية تحت الصفر.

كما سجل متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 64% ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 79 % إلى 91 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 35 % إلى 47 %

وبحسب المركز الوطني سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 17 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.

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