شرطة أم القيوين تغلق شارع الاتحاد من دوار أم الثعوب باتجاه رأس الخيمة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أعلنت شرطة أم القيوين أنه سيتم إغلاق الطريق على شارع الاتحاد من (دوار أم الثعوب)، وكذلك (مخرج 110 على شارع الشيخ محمد بن زايد) من الساعة 12 ظهراً، داعيةً الجميع إلى التقيد بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.

وتبذل القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، جهوداً كبيرة للمحافظة على سلامة مرتادي الطريق على مدار اليوم والساعة، وتضع ضمن أولوياتها راحة أفراد المجتمع خلال التنقل خصوصاً مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتحث إدارة المرور والدوريات كل مستخدمي الطريق الراغبين في الذهاب لحضور الاحتفالات التي ستقام بإمارة رأس الخيمة مروراً بإمارة أم القيوين غداً، على الالتزام باستخدام الطرق البديلة كشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.

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