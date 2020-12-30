شرطة عجمان تمدد فترة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان عن تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، حتى 15 من يناير 2021 القادم.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن قرار تمديد فترة التخفيض جاء ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم، والتسهيل عليهم لتسوية أوضاعهم وتسديد المخالفات المرورية المتراكمة، مشيراً إلى أن قرار التمديد ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 23/11/2020، باستثناء مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص، ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجمهور إلى الاستفادة من فترة التخفيض لدفع المخالفات وتسوية أوضاعهم من خلال التطبيق الذكي لوزارة الداخلية وتطبيق شرطة عجمان، والالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية متمنياً السلامة للجميع.

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