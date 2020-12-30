بلدية دبي .. جاهزية عالية للمحافظة على جمال دبي بعد احتفالات العام الجديد

المصدر: دبي- البيان

تحقيقا للخطة الاستراتيجية للبلدية والتي تسعى لإدارة متكاملة للنفايات، أعدت بلدية دبي خطة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة في المواقع الاحتفالات، لما تشهده تلك الاحتفالات العديد من الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وقال خالد محسن، مدير إدارة النفايات بالإنابة، ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، أعدت الدائرة خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والشواطئ العامة وعدد من المواقع الأخرى بالإمارة، جهزت بلدية دبي فريق عمل متكامل من 750عاملاً ومتطوعاً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

سيتم تغطية المواقع المتوقع أن تشهد تواجد كبير من الجمهور مثل (موقع برج خليفة والشواطئ العامة وعدد كبير من المواقع الأخرى مثل شارع الرقة وشارع المرقبات وبحيرات القدرة وبحيرات الحب وشارع الجميرا ومنطقة الجداف وقناة دبي المائية) التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الجمهور مما يخلف كميات كبيرة من النفايات.

نعمل من أجل تنفيذ الخطة المتكاملة لأعمال النظافة في جميع مناطق الاحتفالات بشكل محكم من أجل الانتهاء من عمليات النظافة في وقت قياسي بنفس ليلة الاحتفال.

وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين وجهات القطاع الخاص تم التعاون مع إدارة برج خليفة والقطاع الخاص المسؤول عن عدد من مناطق الاحتفال الرئيسية للمشاركة بأعمال النظافة، أما بخصوص القوى البشرية العاملة فقد تم تخصيص عدد 500 عامل نظافة تابع لبلدية دبي و46 موظف من الجهاز الرقابي، كما نجحنا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في تأمين 250 متطوع يساعدون العمال في عمليات التنظيف في عدد من المواقع. هذا بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع عدد 216 حاوية نفايات إضافية مختلفة الأحجام في أكثر المناطق ازدحاماً وسيتم توفير عدد من كانسات الرمال لتنظيف الطرق الرئيسية

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