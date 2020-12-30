بلدية دبي تدعم قطاع الأعمال بإعفاءات من الغرامات المضاعفة

المصدر: (دبي ــ البيان)

في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دبي لمجتمع الأعمال، أطلقت بلدية دبي مبادرة إعفاء الشركات المخالفة لأحكام التشريعات المشمولة بالقرارات المختصة بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفات الصرف الصحي، ومخالفات النظافة العامة ومخالفات الفنادق من سداد الغرامات المترتبة عليها نتيجة تطبيق حكم المضاعفة للمخالفات المحررة منذ عام 2017 حتى 2019، والاكتفاء بتحصيل قيمة الغرامات الأساسية المقررة على المخالفات قبل المضاعفة، على أن يتم سدادها قبل منتصف شهر فبراير لعام 2021.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعد هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تسعى من خلالها بلدية دبي إلى دعم الجهود الرامية إلى تيسير عمل الشركات والأنشطة التجارية في الإمارة وحرصاً على مصالح مجتمع الأعمال الأمر الذي يعزز من المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاقتصاد وجذب الاستثمار».

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