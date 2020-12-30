محمد بن راشد: التغير المناخي المعركة الأبرز للبشرية في العقود القادمة

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة»، معلناً سموه تسليم الإمارات أمس تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.

وكان مجلس الوزراء برئاسة سموه، قد وافق خلال اجتماعه الأخير في 2020 على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5 - 10 سنوات القادمة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.

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محمد بن راشد: الإمارات تتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030

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