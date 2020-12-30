بدء تسليم 497 مسكناً بمجمع المنتزي في عجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ «البيان»: «إن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع المنتزي بمدينة محمد بن زايد بعجمان، بعدد 497 مسكناً، بلغت 100 %، وبدأ تسليمه للمواطنين.

ويضم المشروع نماذج سكنية متنوعة، تمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث، وستكون المساكن قابلة للتوسعة مستقبلاً، كما أنه يعتمد تشييد مسكن «زايد 2071»، والذي يعتبر أول مسكن مبتكر ومستدام، يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة، حسب نظام استدامة للتقييم بدرجات «اللؤلؤ»، من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، والذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع شركة «مصدر»، في حي المنتزي السكني.

وسيحقق المسكن نتائج بيئية عالية، حيث تم تصميمه بمواصفات مسكن صفري الطاقة، يعمل على توليد 100 % طاقة نظيفة، وتخفيض الكسب الحراري الخارجي، وتوفير استهلاك المياه، وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية، وتحسين البيئة الداخلية، من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للأسرة. وتعكس مشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان، الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة لهذه المشاريع المستقبلية والحيوية، بما يتماشى مع خططها التنموية المستدامة، التي تهدف إلى تسخير أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة، لتوفير كافة احتياجات المواطنين، وتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار، ورفع جودة الحياة.

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