دينا المنصوري ناشطة بيئية حلمها بناء محمية للحيوانات الضالة

المصدر: دبي - نورا الأمير

طموح لا يتوقف، ورؤية راية الوطن خفاقة في كل الميادين حلم يسكنها، تعمل طوال الوقت لتحقيقه، المواطنة دينا محمد المنصوري الناشطة البيئية، تحملت مسؤوليات عدة في خدمة الوطن وتعمل حالياً في إنجاز عمليات إنقاذ منظمة للحيوانات الضالة، آملة بناء مركز تدريب ومحمية للحيوانات تتلقى فيها ما تحتاجه ضمن بيئة آمنة.

المنصوري كرست وقتها وجهدها لإنقاذ وتبني وإطعام الحيوانات الضالة، وباتت عضواً متطوعاً في جمعية الإمارات لرعاية الحيوان، ما مكنها من العمل بنشاط مع عمليات الإنقاذ المنظمة، ساعية من خلال تواجدها كعضو في الجمعية إلى اقتراح حلول للحيوانات السائبة لا سيما وأن دولة الإمارات تستعد لاستضافة حدث عالمي مهم هو إكسبو 2020 دبي، مقترحة إنشاء محطات تغذية ثابتة للشوارد بدلاً من التقاطها أو تركها، وتقديم خدمات تعقيم مجانية، وخدمات بيطرية مجانية للحيوانات المصابة.

وقالت المنصوري: «رسخت الدولة قيم التسامح بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وباتت إمارات الخير منارة وعاصمة عالمية للمحبة والإخاء، وتحولت إلى مثال يحتذى عالمياً، لافتة إلى أن جهودها منصبة باتجاه حماية البيئة والحيوانات فيها، مشيرة إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة لإيجاد حلول بديلة عوضاً عن التخلص من الحيوانات السائبة».

يذكر أن دينا قادت مسيرة مهنية ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة البرامج في جهاز أبوظبي للاستثمار لـ 10 سنوات، حيث قادت فرقاً متعددة الجنسيات وقدمت حلولاً أساسية متعددة للمؤسسة. ولأكثر من 3 سنوات، أدارت دينا دورة الإمارات للأعمال والآداب الاجتماعية في جهاز أبوظبي للاستثمار لمساعدة الموظفين الجدد على فهم ثقافة الدولة ما أدى إلى مشاركة أفضل مع فرقهم وتحسين الحياة الاجتماعية بشكل عام.

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