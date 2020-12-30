حاكم عجمان يعتمد موازنة 2021 بـ 2.066 مليار درهم

المصدر: عجمان - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2021، بقيمة متوازنة، ومن دون عجز قدرها 2.066 مليار درهم، والتي تستهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان، ما هي إلا سبيل لتحقيق وضمان «مجتمع سعيد».. وقال: «تركز الموازنة لعام 2021، على عدة محاور تشمل الشؤون الاقتصادية بنسبة 40 %، بالإضافة إلى الخدمات العمومية العامة بنسبة 22 %، ما يترجم رؤية عجمان 2021، والتي تركز على دعم القدرات التنافسية للإمارة، وتطويرها في مجالات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره التنموي، بما يسهم في تحقيق الرفاه والسعادة المجتمعية، وزيادة إنتاجية الفرد».

وتضمنت الموازنة اعتماد نفقات الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 15 %، والنظام العام والسلامة العامة بنسبة 13 %، وحماية البيئة بنسبة 8 %، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة والدين بنسبة 2 %.

تحفيز الاقتصاد

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان، تركز على استمرارية تحفيز اقتصاد الإمارة، لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء «كورونا»، الذي اجتاح العالم بكامله في عام 2020، ما يسهم في تعزيز دور عجمان، ومكانتها على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

رفاهية

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة عجمان 2021، تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل عام، ولعجمان بشكل خاص، وتعكس توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونظرتها الشاملة والمتجددة، وتتسم موازنة الإمارة بالمرونة، ومواكبة المتغيرات المستجدة، في ظل الظروف الراهنة، وتداعيات جائحة «كورونا»، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف فرق العمل الحكومية في الإمارة، لتقديم التوصيات والمقترحات أولاً بأول، بحسب التغيرات المتسارعة.

وقال: «إن موازنة عجمان 2021، تتطلع إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية، وتحفيز الاقتصاد الكلي للإمارة، من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وترتقي بها في المكتسبات التنموية، وتقديم الدعم الاجتماعي بشتى الأساليب للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم».

دعم

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن ‏الدائرة تحظى بدعم دائم من الحكومة الرشيدة في الإمارة، والتي تخصص جزءاً كبيراً من الموازنة السنوية، لتمكين القطاعات الحيوية من تأدية مهامها، والانطلاق نحو التفكير بمبادرات نوعية، تلقي بظلالها الإيجابية على كافة مجالات الحياة، ويشعر بقيمتها كل فرد في المجتمع.وأشار إلى نجاح ‏الدائرة خلال الفترة الماضية، في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية والتوسعة والصيانة الدائمة، بالإضافة لاستمرارية مشاريع الصحة العامة والرقابة الغذائية، بدعم كبير من القيادة الرشيدة، والتي لم تدخر جهداً لإعطاء الدائرة، الضوء الأخضر لتنفيذ المشاريع والمبادرات الرائدة في المجالات المتعددة.وبيّن أن الدائرة أعدت خطتها للعام المقبل 2021، ‏حيث ستسعى جاهدة لإتمام المشاريع، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الموازنة تعكس الحرص على تعزيز جودة الحياة الشاملة في إمارة عجمان، والتي تحققت باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لحكومة عجمان، مشيداً بحرصها الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة، ودعمها الدؤوب لدعم جودة الحياة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، إن موازنة عام 2021، التي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان، والتي بلغت 2.066 مليار درهم، وبنسبة نمو ملحوظ عن الأعوام السابقة، تؤكد التزام حكومة عجمان بخطتها المالية، ودعمها المستمر لكافة الدوائر، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة، تضمن حياة كريمة للمواطنين. وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يضع نصب عينيه دائماً، رفاهية المواطن.. لافتة إلى أن ذلك يتجلى في الموازنة العامة للإمارة 2021، التي اعتمدها سموه.

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