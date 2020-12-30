هلال المري: تمديد تأشيرات الزوار بُعد إنساني عالمي للإمارات

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد التأشيرات السياحية لزوار الدولة حالياً، لقضاء إجازات نهاية العام، لمدة شهر إضافي، ومن دون أي رسوم حكومية، تعكس بُعداً إنسانياً عالمياً للإمارات.

التزام

وأوضح أن القرار يعكس «التزام قيادتنا الرشيدة تجاه ضيوفها، ومراعاة لظروفهم، في ظل تقييد حركة السفر في بعض الدول بشكل مؤقت، مع حرصها على توفير كافة التسهيلات لهم، بما يمكنهم من قضاء أمتع وأسعد الأوقات في ربوعها».

جاذبية

وأضاف المري أنّ وجود هؤلاء الزوّار خلال هذه الفترة من العام، مع الاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، يؤكد مدى جاذبية دبي والإمارات الأخرى بالنسبة لهم، لأنّهم فضّلوا الاحتفال بهذه المناسبة هنا، كما يعزّز القرار من مكانة الدولة، كوجهة سياحية رائدة، ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم، ليعيشوا تجارب استثنائية، مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجهة سياحية

وأشار إلى أن الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، تعيش أجمل شتاء في العالم، ما يعطي فرصة للزوار والمقيمين، على حدٍ سواء، للاستمتاع بالعديد من التجارب، ومناطق الجذب السياحي، التي تزخر بها دبي، بالإضافة إلى الفعاليات التي تجري حالياً، مثل مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية، والسحوبات المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب الفعاليات الخاصة باحتفالات رأس السنة الجديدة.

ثقة

وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي، إن التوجيهات تعزز الثقة في حكومة الإمارات، كأكثر الجهات موثوقية عالمياً في التعامل الناجح مع جائحة «كوفيد 19»، كما يرفع من مكانة الدولة، كوجهة سياحية جاذبة، ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم.

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