«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير منظومة العمل في الدوائر المحلية

المصدر: الشارقة – البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة، وسبل تطوير منظومة العمل في الهيئات والمؤسسات والدوائر المحلية، بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.

تقرير

واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي، حول الآثار الإيجابية للمحفزات الحكومية لإمارة الشارقة في دعم قطاع السفر والنقل الجوي، وأسهمت في التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع السفر والنقل الجوي.

وتناول التقرير الدعم الذي وفرته حكومة الشارقة لقطاع الطيران ومنها شركات الطيران والصيانة التي شملت كافة النواحي التشغيلية والتجارية للشركات العاملة بمطار الشارقة الدولي، وعززت هذه المبادرات الفاعلة التعاون المثمر بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التخطيط والمساحة، حول نظام العمل عن بُعد في ظل جائحة «كورونا»، وثمن التقرير جهود المجلس التنفيذي في تبني منظومة رقمية متطورة كان لها بالغ الأثر في التقليل من الآثار الناجمة من تداعيات الجائحة.

تكيف

وكشف التقرير قدرة الدائرة على التكيف مع مختلف التحديات من خلال توفيرها لمختلف الخدمات الإلكترونية عبر منصات التواصل وإطلاق عدد من المبادرات، وعكست تجربة العمل عن بُعد مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة للمتغيرات.

خطط

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على رد هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول سياستها، والذي تضمن الإشادة بالتوصيات المقدمة والتي من شأنها الارتقاء بآلية ومنهجية العمل فيها، كما تناول التقرير خطط الهيئة في وضع العديد من التوصيات موضع التنفيذ.

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