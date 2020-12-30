باحثون يحصلون على براءة اختراع عن أسلوب جديد لعلاج سرطان الثدي

المصدر: (الشارقة - البيان)

حصل فريق من باحثي الجامعة الأمريكية في الشارقة على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عن أنظمة وأساليب علاج مستهدفة لسرطان الثدي، حيث كان الفريق قد تقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في عام 2017 وصدرت يوم 15 ديسمبر الجاري.

وتعمل مجموعة الباحثين المعروفة باسم «مجموعة الموجات فوق الصوتية في أبحاث السرطان» على برنامج للعلاج الكيميائي يستخدم كبسولات دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية متجاوزة الخلايا السليمة في الجسم، مما يقلل من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي، ويمكن لهذا الابتكار مساعدة مرضى السرطان على تجنب بعض الآثار الجانبية القاسية، والمنهكة أحياناً، للعلاجات الحالية.

وقال الدكتور غالب الحسيني، أستاذ الهندسة الكيميائية وكرسي أستاذية دانة غاز للهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة ومؤسس مجموعة «الموجات فوق الصوتية لأبحاث السرطان» في الجامعة: «تصف براءة الاختراع برنامج علاج كيميائي يتكون من ناقلات نانوية تستخدم عقار الهرسبتون وتغلف العديد من العوامل المضادة للأورام (المضادة للسرطان) بمجرد أن تصل المركبات النانوية إلى أنسجة سرطان الثدي وترتبط بها، ويتم إطلاق الدواء باستخدام الموجات فوق الصوتية.

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