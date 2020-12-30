«طرق دبي» تطلق أوّل بطاقات «نول» الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجموعة هواوي عن إطلاق بطاقات نول الرقمية الجديدة الحصرية، وتطبيق «نول باي» لمستخدمي هواتف هواوي الذكية، لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتطبيق التقنيات المتطورة والأساليب الإبداعية في قطاع المواصلات بالإمارة وذلك ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعمل هواوي على دعم مبادرة هيئة الطرق والمواصلات في دبي واستراتيجية الإمارات بشكل عام من خلال تعزيز معارفها وخبراتها على اعتبار أن الهيئة تمثل واحدة من أكثر الجهات الرائدة في قيادة الإبداع والتطور التقني. جاء ذلك خلال حفل حضره بابلو ننغ، رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «إن تطبيق «نول باي» الجديد مع «محفظة هواوي» يهدف إلى تمكين سكان إمارة دبي من الدفع السريع لتعرفة المواصلات العامة وأي منشأة تستخدم بطاقات نول عبر هواتفهم الذكية من هواوي، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من منصة هواوي للتطبيقات، وإنشاء هوية هواوي الخاصة بهم باستخدام تطبيق المحفظة، والبدء في استخدام هذه الخدمة على الفور لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل من خلال هواتفهم، موضحاً أن «محفظة هواوي» تدعم تقنية الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى «NFC» الخاص بتطبيق «نول باي»، ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة لمتعاملي هواوي والهيئة.

تطور

ومن جانبه، قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «فخورون بالعمل مع هيئة الطرق والمواصلات بينما تواصل رحلتها لإدخال التقنية الرقمية في الخدمات التي تقدمها. يمثل الإطلاق الحصري لبطاقات نول الرقمية تطوراً بارزاً، هو الأول من نوعه في المنطقة، ويسلط نجاح هذه الشراكة الضوء على التزام تطبيقات متجر هواوي الدائم بالعمل مع الشركاء المحليين في تطوير التجربة الأكثر إبداعاً وإقناعاً لمستخدمي أجهزتنا، ومن خلال الشراكة مع كيانات مرموقة مثل هيئة الطرق والمواصلات، نتطلع إلى مواصلة دعم أجندة الابتكار لحكومة الإمارات العربية المتحدة».

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