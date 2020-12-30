مختبرات بلدية رأس الخيمة تحصل على الاعتماد

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

حصلت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة – قسم المختبرات بالدائرة، على شهادة الاعتماد الدولية ISO /‏ IEC 17025:2017، من مركز الإمارات العالمي للاعتماد بحكومة دبي EIAC، المفوض عالمياً، بمنح هذه الشهادة، بموجب اتفاقية دولية بينه وبين الاتحاد العالمي لاعتماد جودة المختبرات ILAS، وذلك في نظام الجودة للعمل بالمختبرات، طبقاً للمواصفة المحدثة ISO /‏ IEC 17025:2017، والتي تعتبر واحدة من أرقى شهادات الجودة في العالم، التي يمكن للمختبرات الحصول عليها.

وأكد منذر بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز، يأتي بفضل الجهود المبذولة من الدائرة، وسعيها الدائم للارتقاء بالخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى المعايير الدولية في الصحة والسلامة العامة، نظراً لكفاءة المختبر، وخطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل.

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