دعوة ملاك العقارات بأبوظبي لتفعيل حسابهم الذكي

المصدر: (أبوظبي - وام)

دعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي كافة ملاك الوحدات العقارية المؤجرين والمستأجرين إلى أهمية تفعيل حساباتهم في منصة الخدمات الذكية «SmartHub»، للاستفادة من حزمة كبيرة من الخدمات التي من شأنها تحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين في مجال تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية، وتنفيذ جميع معاملاتهم بكل سهولة، ويجري تطبيق النظام على العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي للدائرة والنقل وتوسيع خارطة خدماتها الرقمية.

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