2500 مستفيد من الحقيبة الشتوية لـ«خيرية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الحقيبة الشتوية من خلال توزيع الملابس الشتوية على 2500 عامل ومستخدم من المنتسبين إلى جهات حكومية وخدمية وخاصة بمقر الجمعية في الشارقة والإدارات التابعة لها بالمنطقة الوسطى والشرقية من خلال التنسيق مع بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة «بيئة» وجامعة الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية وهيئة الشارقة للآثار وعمال المزارع والعزب. وأكدت عائشة الحويدي مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع أن المشروع يهدف إلى دعم فئة العمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز