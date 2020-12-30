الشارقة تستعد للفعاليات بخطة أمنية شاملة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن وضع خطة أمنية شاملة تعزز الأمن والسلامة العامة بمناطق وأماكن احتفالات رأس السنة بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بالإمارة، موضحة أنه تم تكثيف عدد الأفراد والدوريات المرورية والأمنية لهذا الغرض.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة اكتمال الجاهزية والاستعدادات لاحتفالية استقبال العام الجديد من جانب كافة الإدارات المختصة، حيث تم التنسيق ووضع خطة أمنية متكاملة وموحدة كل وفق اختصاصه تشتمل على تأمين أماكن الاحتفالات والمراكز التجارية من أجل ضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع، إضافة إلى تأمين حركة السير والمرور والتي سيتم من خلالها نشر الدوريات على جميع الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية بهدف ضبط وتنظيم حركة السير وضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة في مختلف أرجاء الإمارة.

وأكد اكتمال كافة الخطط والترتيبات الأمنية والمرورية الخاصة باحتفالية رأس السنة بمدينة خورفكان التي تحتضن الفعالية الرئيسة لهذه المناسبة بالإمارة، وذلك لإخراجها بصورة طيبة تحقق السلامة لأفراد الجمهور بموقع الاحتفال عبر منصة (هلا خورفكان) وذلك بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

من جانبه أكد العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بتأمين الفعاليات والأنشطة الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 التي ستقام بإمارة الشارقة وفقاً لخططها الرامية إلى تحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة أفراد الجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز