3 تعديلات على زي شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديلات جديدة على الزي الشرطي للعاملين في مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع يناير المقبل، وتتضمن 3 بدلات للمهام الإدارية والميدانية، ومراسم الاحتفالات والمناسبات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر إدارة الشرطة المجتمعية.

ومن جانبه أوضح اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أنه تم تخصيص «البدلة الإدارية»، لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد «البدلة الميدانية»، للوحدات الميدانية، وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على الزي الشرطي تضمن تخصيص 3 بدلات مختلفة، للمهام الإدارية، والميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات. كما أشار اللواء خليفة الخييلي إلى تخصيص «بدلة المراسم» للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية أو وفقاً للتعليمات الصادرة في حينها.

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