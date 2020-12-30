موظفة في «كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان

فازت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة التحالف الدولي للطاقة الشمسية وجائزة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة في آسيا 2020، تقديراً لمساهماتها البارزة في القطاع والنجاحات المهمة التي حققتها في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، مما جعلها نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة من الباحثين والباحثات، وذلك في إنجاز عالمي جديد يعكس جهود هيئة كهرباء ومياه دبي الحثيثة لتفعيل دور المرأة في قطاع الطاقة الشمسية.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بالإنجاز المرموق الجديد الذي حققته المرأة الإماراتية، مؤكداً أن موظفات الهيئة يرسمن صورة نابضة بالحياة للمرأة الإماراتية، ويسطرن يومياً مستقبلاً مشرقاً لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلهن مثالاً يحتذى في العمل الوطني الفعال.

مشاركة

وأضاف الطاير: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة الذي لم يعد حكراً على الرجال، فالمرأة في الدولة شريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية على كافة المستويات. ونعمل في الهيئة على حشد جميع الموارد والإمكانات لتحقيق إنجازات يشار إليها بالبنان، والمحافظة على المكتسبات التي حققها الآباء المؤسسون، ومواصلة مسيرة تمكين المرأة التي غرس بذورها نصير المرأة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأكدت الدكتورة عائشة النعيمي، «أن الإدارة العليا في الهيئة توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية. وتعد الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة».

خبرات

تمتلك الدكتورة النعيمي خبرة مهنية تزيد على 8 سنوات في مجال الطاقة الشمسية، وتتركز مهامها في استشراف مستقبل الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة تقنياتها، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي معرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصلت النعيمي على شهادتي الدكتوراه والماجستير في هندسة النظم الدقيقة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتعد النعيمي أول إماراتية متخصصة في تقنيات النانو لتطبيقات الخلايا الشمسية.

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