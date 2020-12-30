«الشؤون الإسلامية» بـ«الوطني» تناقش «اتحاد الملاك»

المصدر: (دبي- البيان)

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم اتحاد الملاك.وشارك في الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة، كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيره العفاري.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، التعديلات والملاحظات الخاصة بمشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم اتحاد الملاك، المكون من 40 مادة، وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها القادم، مع ممثلي الحكومة.

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